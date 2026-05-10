shani amavasya 2026: ಮೇ 16 ರಂದು ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಠಮಾರಿ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟುವುದು ಚಿನ್ನ, ಮುಟ್ಟುವುದು ಮುತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸಿಂಹ: ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.