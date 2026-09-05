/ಶನಿ-ಬುಧನ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಸೆ.7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಕಾಲ, ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Shani Budh Samsaptak Yog 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಬುಧನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಬುಧನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)