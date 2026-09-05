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ಶನಿ-ಬುಧನ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಸೆ.7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಕಾಲ, ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 05, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:19 PM IST

Shani Budh Samsaptak Yog 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಬುಧನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

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ಶನಿ-ಬುಧ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಬುಧನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. 

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

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ಮಕರ ರಾಶಿ

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. 

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ಶನಿ-ಬುಧ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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