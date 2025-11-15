Shani Bhuha Margi: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧರು ನೇರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
Shani Bhuha Margi 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಶನಿದೇವರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧದೇವರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಗದು ಹರಿವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಗದು ಹರಿವು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೊಂದಲಮಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗೆಹರಿದು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗದು ಹರಿವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)