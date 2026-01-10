English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..

Number 8 numerology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮುಂತಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಕರ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಶನಿದೇವರು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಶನಿ ದೇವರ ಆರ್ಶೀವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿದೇವ ಮೂಲಾಂಕ 8ರ ಅಧಿಪತಿ. ಜನನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 11ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1+1= 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೇವರು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಅಧಿಪತಿ.

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಶನಿ ಗ್ರಹವು 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಯಶ್‌ ಜನಿಸಿದ್ದು 1986ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಶ್‌ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಶನಿವಾರ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಆಗಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

