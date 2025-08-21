ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯರು : ಶನಿದೆಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ!ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯುವನು ಛಾಯಾಪುತ್ರ

ಶನಿದೇವನನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಶನಿದೇವ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಶನಿದೆಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ದೇವರು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಶನಿ ದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯೂ ಒಂದು. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿಯ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಾ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಪರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವರು ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಅಥವಾ ಶನಿ ದಶಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಂತೆಯೇ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಕೂಡಾ ಶನಿದೇವ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.