ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಎಂತದ್ದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇವರು ಸೋಲಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕರ್ಮಫಲದಾತನ ರಕ್ಷಣೆ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು

Shani Favorite Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು, ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಶನಿ. ಶನಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಒಳ್ಳೆಯ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಧೈಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಶನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಶನಿ ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಇವರ ಹೆಗಲೇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ...
ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಸದಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಇವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ದೃತಿಗೆಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಇದನ್ನು ಶನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಶಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವನದ ಪಾಠದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಇವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶನಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಎಂತದ್ದೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಡದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.