shani gochar 2025 effects: ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
shani gochar 2025 effects: ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:13 ಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಿಗದ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳು ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
