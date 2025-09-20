English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!

Shani Transit in 2025: ಈ ವರ್ಷ, ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1 /7

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡನು. ಈ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ ರಂದು ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರತ್ತಾದಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.  

2 /7

ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

3 /7

ಮಿಥುನ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

4 /7

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

5 /7

ಮಕರ: ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

6 /7

ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವರು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

7 /7

ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶನಿಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವಾದ ‘ಓಂ ಕಾಕತ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಕಟ್ಕ ಅಸ್ಥಾಯ ತಿಮಹಿ, ತನ್ನೋ ಮಂತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್’ ಮತ್ತು ‘ನೀಲಾಂಚನ ಸಮಾಪಸಂ, “ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ; ಸಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  

Shani Gochara effect ಶನಿ ದೇವ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಬಲಶಾಲಿ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಶನಿ ಗೋಚಾರ 2025 ಶನಿ ಗೋಚಾರದ ಫಲ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡುವ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗೋಚಾರದ ಫಲ ಶನಿ ದೆಸೆ ಶನಿ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವ ಶನಿದೆಸೆ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿದೆಸೆ Shani Gochar 2025 Effect Shani dese Saturn Transit in Pisces Shani Gochar effects Shani Dev Saturn Transit In Pisces Effects Shani Gochar in Meena Shani Transit in 2025 Shanideva Strong Shani Shani Dese effect Shani Gochara Shani Gochara effect Shani Gochara effect on zodiac sign Shanidese luckiest zodiac sign Astrology News In Kannada Kannada Astrology News

Next Gallery

ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ.. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ!