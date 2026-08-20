/ಶನಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Shani guru transit effects: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸಲಿವೆ.. ಇವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ... ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಬಗೆಹರಿಯದ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅದೃಷ್ಟ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು ಸಹ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತದೆ
( ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ZEE KANNADA ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)