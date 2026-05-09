ಶನಿ-ಗುರು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 09, 2026, 07:17 AM IST|Updated: May 09, 2026, 07:17 AM IST

Kubera Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗುರು ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 17, 2026ರಂದು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ, ದೇವಗುರು, ಬುದ್ದಿ, ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಗುರು-ಶನಿ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದಿಂದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. 

ಕುಬೇರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕುಬೇರ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

