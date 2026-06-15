shani vakri 2026 effects: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ಜೂನ್ 3, 2027 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಜುಲೈ 27ರಂದು ಮೀನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನೇರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
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