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ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು... ಜುಲೈ ಬಳಿಕ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 15, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:26 AM IST

shani vakri 2026 effects: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...

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ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ಜೂನ್ 3, 2027 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಜುಲೈ 27ರಂದು ಮೀನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನೇರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. 

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ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. 

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ಮೀನ ರಾಶಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

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ಮಕರ ರಾಶಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ :  ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

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disclamer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Zee Kannada News ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.  

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