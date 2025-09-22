ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಲಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ.. ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಶುಭ ಕಾಲ!

Shani Margi effect : ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ಚಲನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ - ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಕಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
