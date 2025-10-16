Shani Margi Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎನ್ನಲಾಗುವ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 30ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಶನಿ ದೇವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಶನಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಶನಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಶನಿ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಿ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಶನಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.
ಶನಿ ನೇರ ಚಲನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿದೆ. ಶನಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧುರತೆ ಮೂಡಲಿದೆ.
ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಗಿ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.