Shani Trayodashi: ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸುವರ್ಣಯುಗ.. ಶನಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿದೆ‌ ಅದೃಷ್ಟ!

Shani Trayodashi: ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಚಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
Shani Trayodashi: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ರಾಹುಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಶನಿವಾರ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಶನಿವಾರದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಶನಿ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ತ್ರಯರು ಆಗಮನವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.  

ಸಿಂಹ: ಶನಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಮೀನಾ ತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

