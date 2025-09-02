ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವೇ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Shani Vakri On Pitru Paksha Chandra Grahan: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು, ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ದೇವ ಆ ದಿನವೇ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07, 2025ರಂದು ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದೇ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಡೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನಿಗಿರಲಿದ್ದು ಕೈ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದೇ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
ವಕ್ರೀ ಶನಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿದೆ. ಮಕಿಕಳಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದು ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಏಳ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.