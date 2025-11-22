English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ರಾಶಿಯಿದು: ಇವರು ಮಹಾತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಯುವನು! ಶನಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರತೇ ಇರಲ್ಲ

Shanidev Favaourite Zodiac sign: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

 
ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನರು ಸಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ...  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣದ ಮನಸ್ಸಿನವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಈ ಜನರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  

 ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 

