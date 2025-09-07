"ಆ ದಿನ ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು": ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್

Sharukh Khan: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟಟಿದ್ದಾರೆ.
Sharukh Khan: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಜೋಶ್ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವರು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.
"ಐಶ್ವರ್ಯ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದಳು, ನಾವು 'ಜೋಶ್', 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್', 'ದೇವದಾಸ್' ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
"ಆದರೆ, ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ತಂಡವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಯುಟಿವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ."
"ಇದು 10-11 ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖ್ಯಾತಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು.
"ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತುಂಬಾ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ.
"ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ."
