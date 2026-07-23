/ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.. Sumne ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿಯ ಎಂದ ನಟಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ!!

Manya Naidu real age: ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿಯ ಅಂತಾ ಅದೆಷ್ಟೂ ಮಂದಿಯ ನಿದ್ದೆಯ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ. ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ದು ಅವರ ರಿಯಲ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ದು ಅವರು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳೂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 41ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದರು.
ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಯ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪತಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಂಪತಿ ಒಮಿಷ್ಕಾ ಅನ್ನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1982. ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ 44 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ.. 44 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮೌನ್ಯ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.