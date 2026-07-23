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ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.. Sumne ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿಯ ಎಂದ ನಟಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ!!

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:27 AM IST

Manya Naidu real age:  ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿಯ ಅಂತಾ ಅದೆಷ್ಟೂ ಮಂದಿಯ ನಿದ್ದೆಯ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ. ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ದು ಅವರ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

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ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ದು ಅವರು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳೂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 41ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ನಟಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದರು.  

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ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

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ನಟನೆಯ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಪತಿ ವಿಕಾಸ್5/7

ಪತಿ ವಿಕಾಸ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್‌ ಅನಲಿಸ್ಟ್‌  ವಿಕಾಸ್‌ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪತಿ ಬರ್ತ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.   

ಪ್ರಪೋಸ್‌ 6/7

ಪ್ರಪೋಸ್‌

ವಿಕಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್‌ ಅವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಂಪತಿ ಒಮಿಷ್ಕಾ ಅನ್ನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.   

ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜನನ7/7

ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜನನ

ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1982. ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ 44 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ.. 44 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮೌನ್ಯ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

TAGS:
Manya Naidu age
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ದರ್ಶನ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ
ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು

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