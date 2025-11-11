English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶತಂಕ ಯೋಗ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ! ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭ

10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶತಂಕ ಯೋಗ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ! ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭ

shatank yoga: ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶತಂಕ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 
 
1 /10

shatank yoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.   

2 /10

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ನವೆಂಬರ್ 11, ಮಂಗಳವಾರ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಷಡಂಗ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.   

3 /10

ಶತಂಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

4 /10

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತಂಕ ಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ.   

5 /10

ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.  

6 /10

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಶತಂಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.   

7 /10

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.  

8 /10

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶತಂಕ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. 

9 /10

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

10 /10

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

