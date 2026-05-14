ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈಡೇರದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಕಣ್ಣೀರು

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 14, 2026, 03:01 PM IST|Updated: May 14, 2026, 03:01 PM IST

Shewetha prasad post on dileep raj: ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
 

ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಂದು ಹೊಗಳಿದಾಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾ ನಟಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.   

ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರಯಲ್ಲೊ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು ಅಪಾರ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.  

 ದಿಲೀಪ್‌ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೇಲ್‌ -3ಯಲ್ಲಿ  ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ನಟಿಸಿದರು.  

 ದಿಲೀಪ್‌ ಅವರ ಪ್ರತಿಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದರು.   

ದಿಲೀಪ್‌ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಂದು ಹೊಗಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್‌ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೋ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್​​​ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಆಸೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.  

