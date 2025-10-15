ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Shikakai For White Hair: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ವಯಸ್ಸು 60-70 ದಾಟಿದರೂ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ `16 ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತರಾವರಿ ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಂಪೂ ಬದಲಿಗೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಂಪೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೀಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸೀಗೆಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಳು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಬದಲಿಗೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೀಗೆಪುಡಿಯನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.