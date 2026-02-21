40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಚಾಟಿಂಗ್, ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಓಡಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
Shikhar Dhawan and Sophie Shine haldi ceremony: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಚಾಟಿಂಗ್, ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಓಡಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ 40 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧವನ್ಗಿಂತ ಸೋಫಿ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಟಾಪ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನೆಹರು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಕೆಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯರು ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇಳೆ ವಿದೇಶಿ ಉಡುಪುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ, ಫಾರಿನ್ ಬೆಡಗಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಿ ಧರಿಸಿದ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಜೋಡಿ ರಿಂಪಲ್, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸೋಫಿಯ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಕಸೂತಿ, ಚಿನ್ನದ ಜರಿ, ಮಿನುಗುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತಳದಲ್ಲಿ ಬಹುವರ್ಣದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಸೋಫಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಆಕೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.
ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ವಿವಾಹವು ಈ ವಾರ ಬಹಳ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.