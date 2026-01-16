English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸೋಫಿಯಾ ಶೈನ್‌ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆಗಿ ಶೈನ್‌ ಆದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್..ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಸೋಫಿಯಾ ಶೈನ್‌ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆಗಿ ಶೈನ್‌ ಆದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್..ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

1 /7

ಗಬ್ಬರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಬಹುದಿನಗಳ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

2 /7

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ.  

3 /7

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಧವನ್, ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು.

4 /7

ಆದರೆ ದಂಪತಿಗಳು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಥಾವನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಶೈನ್ ಎಂಬ ಐರಿಶ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

5 /7

ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಥಾವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

6 /7

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.   

7 /7

ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Team India cricket Indian team India Shikhar Dhawan MARRIAGE love marriage Shikhar Dhawan engagement Shikhar Dhawan Sophia Shane Shikhar ಧವನ್ ಮದುವೆ

Next Gallery

ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನ! ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?