50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಗೊತ್ತಾ

shilpa shetty: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 5Oನೇ ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ..ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ..ಈಗಲೂ ಸ್ವೀಟ್‌ 20ಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ..
  • Dec 24, 2025, 08:02 PM IST
ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನವೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಗವು ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು..ಚಪಾತಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿದಿನ ನೋನಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಲ್ವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ತನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. 

