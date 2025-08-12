ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ

Shilpa Shetty: ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Shilpa Shetty: ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಿಚರ್ಡ್ ಗೆರೆ ಅವರಿಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ರಿಚರ್ಡ್ ನಟಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಸರು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಷ್ಟೇ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ನಟಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ರಾಜ್ - ಶಿಲ್ಪಾ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.