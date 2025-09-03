60 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪ.. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ್‌..!

Shilpa shetty hotel closed : ದೀಪ ಇರುವಾಗಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಧುಮುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ನಟಿ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು..
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಚೆಲುವೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಈಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.. ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೋ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ 2800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈಗ, ಅವರ ಪತಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. 1993 ರಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಗರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರೋ, ಆವೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕೇರನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಮಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಬಯಸಿದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಕ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.