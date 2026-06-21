Shilpa Shetty fitness : ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ.. ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ 'ಯೋಗ'. ಈ ಯೋಗ ದಿನದಂದು, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಸೂಪರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅವರ 5 ನೆಚ್ಚಿನ ಆಸನಗಳ ವಿವರ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ...
"ಯೋಗವು ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವೃಕ್ಷಾಸನ : ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃಕ್ಷಾಸನದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸನವು ಪಾದಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ವೃಕ್ಷಾಸನ : ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃಕ್ಷಾಸನದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸನವು ಪಾದಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ನಟರಾಜಾಸನ : ದೇಹದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ (ನಮ್ಯತೆ) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಟರಾಜಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭುಜ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖ ಪಾಸಾಸನ : ಪೂರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಲು ಶಿಲ್ಪಾ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾತಾಯನಾಸನ : ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸನವಾದ ವಾತಾಯನಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತೊಡೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಪಾದದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.