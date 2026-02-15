English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌

Shine shetty: ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಅವರು ಇದ್ದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಮುಗಿದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
1 /8

ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಿಹಿ ನೆನಪಿನ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

2 /8

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 7ರಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್‌ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಮೂಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.    

3 /8

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 7ಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ..ಅದರಲ್ಲೂ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು..     

4 /8

​ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 7ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರೀ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.     

5 /8

ಒಂದು ಭಾರೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸೇ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು..ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು..ಮುಖತುಂಬಾ ಗಡ್ಡಬೆಳೆಸಿದ ಶೈನ್‌ಗೆ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳೋದು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.  

6 /8

ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಶೈನ್ ನೀವು ಗಡ್ಡ ತೆಗಿಯಿರಿ..ವಿಥ್‌ಔಟ್‌ ಶೇವಿಂಗ್‌ ನಿಮ್ಮನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ನೈಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಮಾತಿಗೆ ಕರಗಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷಣ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 7ನ ಸೆಂಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಆ ನೆನಪನ್ನ ಹಲವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.     

7 /8

ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಅವರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಶೈನ್‌ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಇವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ      

8 /8

ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ರೌಂಡ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ನಗುವಿನ ಸೌಂಡ್‌ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

Shine Shetty Shine shetty clean shave Bigg Boss Kannada 12 deepika das deepika das Shine Shetty Bigg Boss Kannada Bigg Boss Kannada Bigg Boss Season Seven ಕ್ಲೀನ್‌ ಶೇವ್‌ ಶೈನ್‌ ದೀಪಿಕಾ ಮಾತಿಗೆ ಕರಗಿ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದ ಶೈನ್‌

