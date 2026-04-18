ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಶಿವಂಗಿ ಚೀತಾಗಳು

shivangi cheetha: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 4 ಶಿವಂಗಿ ಚೀತಾಗಳು ಬಂದಿಳಿದಿದೆ..
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನೂತನ ಅತಿಥಿಗಳು , ಹೌದು ಭಾರದದಲ್ಲಿ ಕರೆಲ್ಪಡುವ ಶಿವಂಗಿ ಎಂದೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ
ನೆನ್ನೆ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಃ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಅದಾದ ನಂತರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಇನ್ನು ಚೀತಾಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ,ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗು ಎರಡು ಗಂಡು ಚೀತಾಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಂಡುನಾ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸದ್ಯ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚೀತಾಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚೀತಾಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೀತಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಅದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೀತಾಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕಂತು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೂತನ ಚೀತಾಗಳ ಆಗಮನದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾದ್ಯಮ ಗಳ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.