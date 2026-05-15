shobha shetty: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶೋಭಾಶೆಟ್ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೈದರಾಬಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸದೊಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದರು.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಕು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಗಾರಿ ಪೆಳ್ಳಂ’, ‘ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ’ ಮುಂತಾದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಲೋಥಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ