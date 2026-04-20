ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Shobha Shetty youtube revenue : ಕನ್ನಡದ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನ ‘ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ’ವರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೋಡಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಮೋನಿತಾ’ ಎಂಬ ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯದ ಕುರಿತು ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 11 ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಈಗಿನ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶೋಭಾ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟ ಯಶವಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.