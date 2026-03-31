ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಸಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಬಿಸಿಸಿಐನ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಶವ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2715 ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು, ಹೋಟೆಲ್ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ನಿಸ್ಟ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇಯಾನ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೂಮ್ ನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಆಗ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಕಲಿ ಕೀ ಬಳಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಇಯಾನ್ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಯಾನ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.