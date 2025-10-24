ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ.. ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..

tailings gold extraction: ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಟೈಲಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯ ಗಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅದು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಭಾರತವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 'ಟೈಲಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯ ಗಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 650 ರಿಂದ 1,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಬಿಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 2018-19ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಾಗಿ $32.9 ಬಿಲಿಯನ್, 2021-22ರಲ್ಲಿ $46.2 ಬಿಲಿಯನ್, 2023-24ರಲ್ಲಿ $45.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ $58.0 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.
2025-26ರ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ $16.9 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
2001 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು (ಕೆಜಿಎಫ್) ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 750 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಗಮನವು ಟೇಲಿಂಗ್ಗಳತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಟೇಲಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.