English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
1 /5

8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಐಬಿ)ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಘಟಕವು ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

2 /5

  "ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಂತಹ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಘಟಕ ಹೇಳಿದೆ.

3 /5

ಪಿಐಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಏಕೈಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ನಿಯಮ 37 (29 ಸಿ) ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಇದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

4 /5

"ಯಾವುದೇ ನಂತರದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

5 /5

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು, 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (8 ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

8th Pay Commission 8th Pay Commission pension 8th Pay Commission 2026 8th Pay Commission nc-jcm meeting 8th pay commission date 8th Pay Commission DA Hike 8th Pay Commission da calculator 8th Pay Commission pension da 8th pay commission terms of reference 8th Pay Commission tor 8th Pay Commission News 8th pay commission salary hike 8th Pay Commission salary Calculator 8th Pay Commission Latest News 8th Pay Commission Karnataka 8th Pay Commission fitment factor 8th Pay Commission chairman 8th Pay Commission pensioners exclusion 8th Pay Commission pension fitment factor 8th Pay Commission pension calculator 8th Pay Commission pension revision 8th Pay Commission pension news 8th Pay Commission pension changes 8th Pay Commission pension latest news 8th Pay Commission pension calculator in hindi 8th Pay Commission pension exclusion 8th Pay Commission allowances 8th Pay Commission Update 8th Pay Commission Latest Update 8th Pay Commission task 8th Pay Commission Pension Hike 8th Pay Commission prediction

Next Gallery

18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ