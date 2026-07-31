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ಆಗಸ್ಟ್‌ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳು: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 31, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:24 AM IST

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.

August 2026 Lucky Horoscope1/6

ಆಗಸ್ಟ್‌ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

August 2026 Lucky Horoscope2/6

ರಾಜಯೋಗ

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

August 2026 Lucky Horoscope3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಿರಿ. 

August 2026 Lucky Horoscope4/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಬರಬಹುದು.

August 2026 Lucky Horoscope5/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಬಹುದು. 

August 2026 Lucky Horoscope6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿರುಕು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rajayoga
Lucky Zodiac Signs
Shravan Masa Horoscope
August horoscope
Kannada horoscope
ASTROLOGY
August Lucky People

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