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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಲು.. ಆದರೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೇ ಗ್ರೇಟ್‌ ಎಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಂಗಿ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 10, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:17 PM IST
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಹೋದರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗ್ರೇಟ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Shreyas iyer Sister Shrestha iyer: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಹೋದರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗ್ರೇಟ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಸತತ 2 ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೀಕೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಜನರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕನನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು, ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೇಯ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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