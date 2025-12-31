English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಬಟ್‌..ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಹೀಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಬಟ್‌..ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಹೀಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?

Shreyas iyer all set for comeback : ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ? 
 
1 /7

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಿವೀಸ್​ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

2 /7

ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

3 /7

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ವಿಜಯ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

4 /7

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.   

5 /7

ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

6 /7

ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿನ್ನೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ 6 ​​ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಒಇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. 

7 /7

ದೇಹದ ತೂಕ ಗಮನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Shreyas Iyer Health Update

Next Gallery

ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ