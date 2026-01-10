English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದ ನಾಯಿ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಪಾರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌!

ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಇದೀಗ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್‌ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಅಯ್ಯರ್‌ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್‌ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.  

ಆಟೋಗ್ರಾಫ್‌ ಕೊಡುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುದ್ದಾಗಿ ಟಚ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ನಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ವೈಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪನಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.    

ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.     

