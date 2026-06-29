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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?

Written ByBhimappa
Published: Jun 29, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:36 PM IST
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದ ಭಾರತ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವುದು ಅವಮಾನಕರ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. 

Shreyas Iyer and Vaibhav Suryavanshi: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದ ಭಾರತ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವುದು ಅವಮಾನಕರ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. 
 

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ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದೆ. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.   

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ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಜ್ಞರು, ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

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ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವೈಭವ್‌ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು, ವೈಭವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.   

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ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೇವು ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.   

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ಅದರಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರುವ ಭಾರತ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.   

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