IPL ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
Shreyas Iyer shares Gautam Gambhir photo: IPL ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
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ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವೆ ಹಳೆ ಜಗಳವಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ.
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ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
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ಈ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ರಾಜಕೀಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ.
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ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬದಲಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಹಿಟ್ಲರ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿತು.
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ನಾಯಕನಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
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ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
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ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರ ಘರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಾ?.