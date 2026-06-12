Shreyas Iyer luxury residential apartment: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೂತನ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ವರ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 7.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವಸತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ 18.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ ಗೋಪುರ 'ಆರ್ಟೇಸಿಯಾ'ದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮನೆ 360 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 3,875 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಶಾಲವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳು ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು 7.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ 1.84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ Stamp duty ಪಾವತಿ ಮತ್ತು 1,000 ರೂ.ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.