/ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ?

Shreyas Iyer and Vaibhav: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ T20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ 182 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 148 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ T20 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೇಬಿಬಾಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತಾ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.