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ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ?

Written ByBhimappa
Published: Jun 27, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:05 AM IST
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ T20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?. 

Shreyas Iyer and Vaibhav: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ T20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?. 
 

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ಐರ್ಲೆಂಡ್ 182 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 148 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.   

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ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ T20 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ.   

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರು.   

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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೇಬಿಬಾಸ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ.   

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗನ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳಿದರು.‌  

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್‌. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತಾ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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