  • ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!

ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!

Shreyas manju mass look photos : ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು ಅವರು ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜುರವರ ಪುತ್ರ. ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದ `ಪಡ್ಡೆ ಹುಲಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

ಇದೀಗ  ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಮಂಜು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ನಟರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಮಂಜು "ಪಡ್ಡೆ ಹುಲಿ" ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು..

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ರಾಣಾ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.  

ಇನ್ನು, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು..

ಇದೀಗ ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್‌ಗೆ ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

