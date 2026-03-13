English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದಲೂ ಹೊರ ಬಂದ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ

ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದಲೂ ಹೊರ ಬಂದ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ

Shri gandhada gudi serial: ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಧದಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೂ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು ಈಗ ಕಲರ್ಸ್‌ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ 150 ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ  ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.  
 
ಕೆಲದಿನಗಳಿಂಧ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಂದು ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು,ಶ್ರೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.  

ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಂಧದಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಚಂದನಾ ಸುತ್ತವೇ ಕಥೆ ಕೂಡ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.

ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಅಭಿನಯದ ಗಂಧದಗುಡಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಶುರುವಾಗಿ 156 ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿವೆ. ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಈಗಲೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು..ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.  

ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ತಂಡವಾಗಲೀ, ಸಂಜನಾ ಅವರಾಗಲೀ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.  

