ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು

Shruti Haasan : ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ.. “ಎಲ್ಲರಂತೆ, ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಸಲಾರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.