ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

Guru Pushya Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ, ಅಪಾರ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಖರೀದಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಒಡೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಕಾರಕ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವಿರಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವು ಇವರಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.