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ICC Rankings ಟಾಪ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕು ಒಂದೇ 1 ಪಾಯಿಂಟ್‌.. ಗಿಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌..

Written ByBhimappa
Published: Jul 22, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:17 PM IST
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ICC mens ODI Cricket Rankings ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ.

ICC ODI rankings: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ICC mens ODI Cricket Rankings ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ.
 

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ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಡ್ಯಾರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ 802 ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್- 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತರೂ ಗಿಲ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ODI Cricket Rankings ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 801 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 767 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 758 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ODI ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಏಕದಿನ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 682 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಏಕದಿನ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

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