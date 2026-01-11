ತವರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸೋಲನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಡೋದರಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹೇಗದೂ ಮಾಡಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಾಪಸ್ ಆಗಲು ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ. ಇತ್ತ ಭಾರತ ಕೂಡ ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 3000 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 58 ಒಡಿಐ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 2818 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 182 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿವೆ.
ಇನ್ನು ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಒಡಿಐನ 67 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 2917 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಇನ್ನು 83 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿವೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 3000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಬ್ಬರ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಾಜಿ ಓಪನರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 72 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.