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Ind vs Sl; ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನಂತೆ‌ ಡೈವ್.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Aug 17, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:19 PM IST
ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 462 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಯಾರು ಊಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Shubman Gill takes brilliant catch: ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 462 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಯಾರು ಊಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 110 ರನ್‌ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.   

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಹೊಸ ಅವಾತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯದ್ಭುವಾದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.    

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17ನೇ ಓವರ್‌ ಅನ್ನು ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡೀಸ್‌ ಶಾರ್ಟ್‌ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್‌ ಹಾಕಲು ಹೋದರು.   

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ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಾಣಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಚಂಗನೆ ತಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. ಚೆಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಿಲ್‌ ಡೈವ್‌ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.   

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ಈ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಇಬ್ಬರು ವಾವ್ಹ್‌ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.   

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14 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡೀಸ್ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹರಸಾಹ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತದ ಪರ ಮಾನವ್‌ ಸುತಾರ್‌ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   

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