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ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರ: ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 19, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:33 AM IST

ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೂನ್‌ 24 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Parivartana Yoga Effect1/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿದ್ದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.   

Parivartana Yoga Effect2/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. 

Parivartana Yoga Effect3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ.

Parivartana Yoga Effect4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.   ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 

Parivartana Yoga Effect5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.

Parivartana Yoga Effect6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Parivartana Yoga
Shukra Chandra Yuti
ASTROLOGY
Lucky Zodiac Signs
Kannada Astrology

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